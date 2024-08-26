Инна Святенко: в Марьине приводят в порядок еще один пруд-регулятор

Фото: Александр Чикин

Пруд-регулятор, расположенный на улице Перерве в Марьине, приводят в порядок по просьбе жителей, работы вышли на финишную прямую. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Инна Святенко.

Ранее жители Марьина обратились к Святенко с просьбой посодействовать в благоустройстве территории.

"Специалисты очистили воду, отремонтировали чашу пруда. Выполнили облицовку подпорной стены террасной доской, оборудовали опоры освещения. Также привели в порядок лестницы – их облицевали бетонной плиткой. По периметру пруда установили ограждения", – рассказала Инна Святенко.

Также здесь запланирована установка лавок и урн для мусора. Ожидается, что все работы будут завершены уже в сентябре.

16 прудов-регуляторов в Марьине обновили в прошлом году. Там не только очистили воду, но и благоустроили прилегающую территорию. В нынешнем году жители района выступили с инициативой об обновлении еще одного пруда-регулятора. Инна Святенко вместе с жителями проработала проект благоустройства, после чего специалисты приступили к работе. Таким образом, в Марьине появится еще одна локация для семейного отдыха.

В Москве также планируют благоустроить территорию возле "Ангарских прудов". Местные жители предложили возродить некогда существовавший там яблоневый сад, устроить мемориал, площадки для детей и спортсменов. Опрос граждан по вопросу благоустройства этой территории будет передан в профильные департаменты.

