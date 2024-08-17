Более 70 человек приняли участие в уборке усадьбы "Виноградово"

Фото: Диана Тихонова

Жители района Северный вместе с муниципальными депутатами провели субботник в усадьбе "Виноградово", передает корреспондент Агентства "Москва".

Более 70 человек, вооружившись лопатами, метлами и хорошим настроением, расчистили от поваленного сухостоя и зарослей травы пешеходный спуск от дома Эммы Банзы до Долгого пруда. Всего участники субботника привели в порядок территорию площадью 500 квадратных метров.

"Очень здорово, что столько людей откликнулись на призыв провести субботник в этом знаковом историческом для Москвы месте. Все получили мощный заряд бодрости и сделали доброе дело. Сегодня, можно сказать, жители совместно с депутатами положили начало большой работы по благоустройству и дальнейшей реконструкции усадьбы. Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе своего района, делает его комфортнее и красивее", – прокомментировала субботник депутат Московской городской думы Лариса Картавцева.

Ранее субботний обход прошел и в столичном районе Коптево. Директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова осмотрела площадку строительства на проезде Черепановых, где по программе реновации возводится жилой дом на 864 квартиры. Потом она проверила ход работ на улице Коптевская, где уже на 60% завершено благоустройство дорожной сети и тротуаров.