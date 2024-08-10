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Директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова присоединилась к субботнему обходу района Коптево, который провел глава управы Александр Мизгарь, сообщает корреспондент Агентства "Москва".

"Первым осмотрели площадку строительства на проезде Черепановых, где по программе реновации возводится жилой дом на 864 квартиры. Потом проверили ход работ на улице Коптевская, где уже на 60% завершено благоустройство дорожной сети и тротуаров", – говорится в сообщении.

Так, житель Старокоптевского переулка пожаловался на затруднения с проездом во двор из-за элементов благоустройства в виде зеленых насаждений, которые по окончанию строительства не вывезла компания-застройщик. Жильцы недовольны слишком громоздкой вывеской над местным сетевым продуктовым магазином, занимающую большую часть фасада здания, и им мешают свободно заезжать во двор грузовые фуры, привозящие товар. Кроме того, беспокоит сирена пожарной сигнализации, часто срабатывающая по ночам.

Отмечается, что главы управы и муниципального образования взяли все жалобы в работу. Дарья Борисова также заглянула в открытый общественный спортивный комплекс "Бригантина" и порадовалась большому количеству "коптевцов", активно занимающихся спортом на свежем воздухе на бесплатных тренажерах.

Ранее член общественного совета ЗАО Родион Газманов озвучил идею привлечь дополнительные силы к уборке рекреационной зоны в ходе рейда экологического патруля. Он осмотрел набережную реки в местах, облюбованных людьми для отдыха. На набережной недавно завершилось благоустройство.