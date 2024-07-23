Газманов: в заказнике "Долина реки Раменки" проведут серию субботников

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Музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Родион Газманов озвучил идею привлечь дополнительные силы к уборке рекреационной зоны в ходе рейда экологического патруля.

Вместе с главой МО Раменки Станиславом Дмитриевым, жителями и активистами из "Молодой Гвардии Единой России" он осмотрел набережную реки в местах, облюбованных людьми для отдыха. На набережной недавно завершилось благоустройство.

Участники рейда отметили, что идет уборка сухих веток. При этом в нескольких других местах прибрежная территория требует внимания. Там необходимо убрать мусор и сухую траву.

Активисты, участвующие в рейде экопатруля, планируют организовать серию субботников. Уборкой территории ландшафтного заповедника "Долина реки Раменки" займется молодежь.

"Есть практика привлекать к уборке общественных пространств тех, кто не убирает за собой мусор после прогулок на природе. Мне кажется это эффективной мерой: человек будет неделю-две убирать за другими и наверняка задумается в следующий раз, стоит ли оставлять на берегу реки мусор", – высказал свое мнение Родион Газманов.

Экологический патруль создан в начале июня по инициативе Газманова для мониторинга состояния природных зон Западного округа Москвы. Активисты провели уже три рейда. Ранее они осмотрели набережную реки Самородинки, где уже в августе проведут несколько субботников.

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