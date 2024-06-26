Совет активных жителей "Наш дом – Москва" создали в Южном административном округе

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Совет активных жителей многоквартирных домов "Наш дом – Москва" заработал в Южном административном округе столицы для районов Зябликово, Братеево и Москворечье-Сабурово с целью наладить коммуникацию с москвичами для решения важных вопросов сферы ЖКХ. Об этом Агентству "Москва" сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции столицы Евгений Селиверстов.

"Первые итоги работы совета подвели в рамках круглого стола, который прошел в районе Зябликово с участием депутата Государственной думы, заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. Мы начали работу чуть больше месяца назад. За это время удалось провести более 35 встреч с активом жителей. Вместе с командой мы обработали 181 обращение, 74 проблемы уже удалось решить: установить козырьки, наладить уборку, устранить поломки", – сказал Селиверстов.

Он добавил, что как представитель органа жилищного надзора проводит много встреч во дворах, работает с огромным массивом официальных обращений.

"Из своего опыта могу сказать, что далеко не все граждане понимают, куда надо обращаться в том или ином случае. Важно создать единый сервис, который станет некой входной "воронкой", чтобы можно было направить одно обращение, зная, что оно поступит в нужный орган или ведомство", – отметил Селиверстов.

Он также сообщил, одна из инициатив совета – организовать обучение для активных жителей, старших по домам, чтобы они могли глубже погрузиться в тему ЖКХ, изучить законодательные аспекты.

Ранее на портале mos.ru появилась услуга по расчету и перерасчету платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Она доступна для тех жители домов, которые обслуживают управляющие компании, заключившие соответствующий договор с центрами госуслуг. Воспользоваться услугой могут москвичи со стандартной или полной учетной записью на портале. Сначала пользователь должен выбрать цель обращения и ввести адрес или код плательщика, а затем выбрать лицо, от которого подается заявление.