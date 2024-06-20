Системы электроснабжения заменят в более чем 400 домах Москвы в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более чем в 400 столичных домах заменят системы электроснабжения в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В 2024 году 112 инженерных систем обновят в домах в ЦАО, 67 – в САО и 37 – в ЮАО. В рамках работ специалисты проложат новые кабели, установят лотки на чердаках и в подвалах, заменят щитки на этажах, разместят энергосберегающие светильники и датчики движения, заменят выключатели в технических помещениях и местах общего пользования и оснастят дома аварийными источниками освещения.

Вице-мэр добавил, что с 2015 года инженерные системы обновили в 10 тысячах жилых домах. Это позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию.

Ранее стало известно, что в многоквартирных домах ЮЗАО в этом году установят 43 подъемных платформы для инвалидов-колясочников. При установке подъемников проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды: монтаж пандусов, поручней, дверей с доводчиками, оборудование системы визуального контроля.

