Более 700 мусоропроводов заменят в жилых домах Москвы в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Специалисты заменят 736 мусоропроводов в 187 жилых домах Москвы в рамках капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Со времен СССР мусоропроводами оснащаются дома высотой пять и более этажей. В зданиях, где эта конструкция не предусмотрена, жители пользуются установленными на улицах мусорными баками.

Сейчас стволы делают из нержавеющей стали, которая не впитывает неприятные запахи. Ствол устанавливают по принципу трехслойного "сэндвича": внутреннюю сторону изготавливают из нержавеющей стали, наружная же должна быть оцинкована или иметь лакокрасочное покрытие.

Одним из важных требований к новым мусоропроводам является звукоизоляция. Сейчас устройства почти бесшумные. Для поглощения звуков между полостями ствола прокладывают уплотнитель шириной порядка трех сантиметров. Также через каждые шесть этажей устанавливают силовую разгрузочную муфту, задача которой – снизить нагрузку ствола мусоропровода на опорный фланец и перекрытие мусоросборной камеры.

Как указано в материале, в данный момент мусоропроводы стали более удобными в эксплуатации. Они оборудованы автоматической системой очистки, которая крепится на верхнем этаже и выглядит как большой ерш, подключенный к электричеству и водопроводу. Туда же специалисты заливают чистящее средство. Ерш используется с определенной периодичностью, он проходит по всей длине мусоропровода.

Ранее сообщалось, что 219 лифтов в домах ВАО заменят в рамках программы капремонта в 2024 году. Больше всего подъемников обновят в районах Вешняки, Гольяново и Богородское. Работы проведут в Алымовом переулке, на Зеленом проспекте и Щербаковской улице.