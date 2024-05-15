Масштабная программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

В Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ: в 2024 году в порядок приведут 50 учебных заведений, а в 2025 году их количество увеличится вдвое. Специалисты отремонтируют фасады, кровлю и внутреннюю отделку, заменят инженерные коммуникации, а потом установят необходимое оборудование и мебель. Школьные библиотеки превратятся в медиатеки, вместо предметных классов появятся специализированные, а в помещениях для отдыха поставят подиумы и удобную мебель.

Какие школы затронет программа и где в это время будут учиться дети? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.