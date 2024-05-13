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13 мая, 15:15

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Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

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Завод "Москвич" начал выпускать машины по технологии полного цикла. Известно, что это единственный автозавод в РФ, который сумел добиться такого результата после ухода европейских производителей.

Как рассказал Сергей Собянин, на заводе смонтировали современную роботизированную линию сварки. Кроме того, на предприятии будут выполнять покраску кузова, а также наносить усиленное антикоррозийное покрытие кузова с учетом климатических условий в России.

Подробнее о возрождении завода "Москвич" и новых моделях, которые готовят к выпуску, – в эфире телеканала Москва 24.

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