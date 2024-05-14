Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, уже в этом году работы начнутся в первых 50 зданиях, а затем каждый год в программу будут включать до 100 объектов.



В порядок в рамках программы приведут фасады, кровли и внутреннюю отделку, заменят оконные блоки и проложат инженерные коммуникации. На следующем этапе обновленные помещения оснастят современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью.



"Сделаем условия для учебы и отдыха ребят еще комфортнее", – пообещал мэр.



Он рассказал, что вместо предметных классов в школах создадут универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий. В помещениях для отдыха появятся специальные подиумы, на которых можно сидеть, также там поставят удобную мебель. Там будут проводить различные мероприятия, школьники смогут работать над групповыми проектами или просто общаться.



Привычные школьные библиотеки превратятся в медиатеки с уютными пространствами индивидуальной и групповой работы, а современная система хранения книг упростит процесс выдачи литературы. Там можно будет проводить конкурсы, лекции и соревнования.



Узнать, какие школы участвуют в проекте, а также подробнее познакомиться с программой можно на портале мэра и правительства Москвы. Кроме того, 1 сентября в столице планируется открыть больше 30 новых объектов образования.

Ранее Собянин сообщил, что работы по благоустройству планируется провести на более чем 120 столичных объектах образования. Мэр подчеркнул, что в Москве продолжают открывать новые стадионы и обновлять существующие, оборудуют тренажеры для занятий спортом на улице, устанавливают качели, озеленяют прилегающие к учреждениям территории, а также модернизируют систему освещения.

Он уточнил, что работы на школьных участках проводят, как правило, летом, чтобы полностью подготовить объект к новому учебному году.

