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26 апреля, 21:45

Общество

Столичные предприятия помогают в подготовке будущих специалистов

Столичные предприятия помогают в подготовке будущих специалистов

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Столичные предприятия помогают в подготовке будущих специалистов. В частности, студентам предлагают образовательные программы, которые тесно связаны с практикой на ведущих предприятиях Москвы.

В частности, "Газпром нефть" подписала соглашение с колледжем 26 – одним из крупнейших в Москве. В рамках проекта "Лига колледжей" учебному заведению помогут в развитии образовательных программ, а преподаватели получат полную методологическую поддержку.

О том, как студенты профильных направлений будут проходить обучение – в эфире телеканала Москва 24.

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