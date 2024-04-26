Столичные предприятия помогают в подготовке будущих специалистов. В частности, студентам предлагают образовательные программы, которые тесно связаны с практикой на ведущих предприятиях Москвы.

В частности, "Газпром нефть" подписала соглашение с колледжем 26 – одним из крупнейших в Москве. В рамках проекта "Лига колледжей" учебному заведению помогут в развитии образовательных программ, а преподаватели получат полную методологическую поддержку.

О том, как студенты профильных направлений будут проходить обучение – в эфире телеканала Москва 24.