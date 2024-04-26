Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Город возьмет на себя часть затрат на лизинг оборудования для столичных предприятий. О дополнительной помощи написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделили 400 миллионов рублей. Это позволит привлечь порядка 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование производства.

Кроме того, фонд компенсирует процентную ставку по кредитам на подключение объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличение их технологических мощностей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.