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18 мая, 22:51

Происшествия

Пожар в цехе с полиэтиленом в Петербурге локализован

Фото: МЧС России

Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга локализован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 600 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет", – указано в публикации.

Возгорание случилось 18 мая. По информации МЧС РФ, для тушения огня привлекли 31 специалиста и восемь единиц техники. На тот момент площадь пожара составляла 400 "квадратов".

Позже пламя распространилось на площади 600 квадратных метров. В главке МЧС по городу уточнили, что в здании цеха также обрушилась кровля на площади 400 "квадратов". Пожару присвоили дополнительный номер 1–БИС.

Пожар потушен около аэропорта Минеральных Вод

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