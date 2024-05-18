Пожар в цехе с полиэтиленом в Петербурге локализован

Фото: МЧС России

Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга локализован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 600 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет", – указано в публикации.

Возгорание случилось 18 мая. По информации МЧС РФ, для тушения огня привлекли 31 специалиста и восемь единиц техники. На тот момент площадь пожара составляла 400 "квадратов".

Позже пламя распространилось на площади 600 квадратных метров. В главке МЧС по городу уточнили, что в здании цеха также обрушилась кровля на площади 400 "квадратов". Пожару присвоили дополнительный номер 1–БИС.