18 мая, 21:22Происшествия
Площадь пожара в цехе с полиэтиленом в Петербурге выросла до 600 кв м
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь возгорания в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщает главк МЧС по городу в телеграм-канале.
В ведомстве рассказали, что пожар зафиксирован по адресу улица Автобусная, дом 3. По уточненной информации, в железобетонном здании цеха также произошло обрушение кровли на площади 400 "квадратов". Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ГУ МЧС.
О пожаре в цехе с полиэтиленом стало известно вечером 18 мая. По данным МЧС РФ, к тушению огня привлекли 31 специалиста и восемь единиц спецтехники.
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