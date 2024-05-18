Площадь пожара в цехе с полиэтиленом в Петербурге выросла до 600 кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщает главк МЧС по городу в телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что пожар зафиксирован по адресу улица Автобусная, дом 3. По уточненной информации, в железобетонном здании цеха также произошло обрушение кровли на площади 400 "квадратов". Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ГУ МЧС.

О пожаре в цехе с полиэтиленом стало известно вечером 18 мая. По данным МЧС РФ, к тушению огня привлекли 31 специалиста и восемь единиц спецтехники.