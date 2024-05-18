Цех с полиэтиленом загорелся на площади 400 "квадратов" в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Площадь пожара в здании цеха с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, для тушения возгорания привлекли 31 специалиста и восемь единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в строящемся сооружении на привокзальной площади аэропорта Минеральных Вод. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, позже возгорание удалось локализовать. Аэропорт работал в штатном режиме. Спустя время в МЧС РФ заявили о полной ликвидации пожара.

До этого специалисты потушили огонь, возникший в ангаре в Наро-Фоминске. Инцидент случился вечером 11 мая в доме 93 на улице Погодина. Возгорание удалось локализовать на площади 2,8 тысячи "квадратов".