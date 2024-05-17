17 мая, 16:27Происшествия
Пожарные потушили возгорание у аэропорта Минеральных Вод
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарным удалось полностью справиться с огнем у аэропорта Минеральных Вод. Об этом сообщает МЧС России.
"16:15 – полная ликвидация пожара", – уточнили спасатели.
О возгорании в строящемся сооружении на привокзальной площади стало известно ранее. Огнеборцы смогли оперативно локализовать пламя.
Уточнялось, что аэропорт не является собственником помещения, где случился пожар. Режим работы воздушной гавани не был нарушен.
Пожар вспыхнул на территории аэропорта в Минеральных Водах