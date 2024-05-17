Пожарные потушили возгорание у аэропорта Минеральных Вод

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось полностью справиться с огнем у аэропорта Минеральных Вод. Об этом сообщает МЧС России.

"16:15 – полная ликвидация пожара", – уточнили спасатели.

О возгорании в строящемся сооружении на привокзальной площади стало известно ранее. Огнеборцы смогли оперативно локализовать пламя.

Уточнялось, что аэропорт не является собственником помещения, где случился пожар. Режим работы воздушной гавани не был нарушен.

