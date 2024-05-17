Пожар произошел на привокзальной площади аэропорта Минвод

Видео: телеграм-канал Baza

Возгорание произошло в строящемся сооружении на привокзальной площади аэропорта Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Там уточнили, что аэропорт не является собственником помещения, где случился пожар. При этом возгорание, по данным пресс-службы, уже удалось локализовать.

"Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в телеграм-канале МЧС России заявили, что горит кровля двухэтажного здания на площади 150 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что на месте ЧП работают 55 специалистов и 10 единиц техники. По данным министерства, в настоящее время ликвидировано открытое горение.

Ранее пожарные ликвидировали пожар в ангаре в Наро-Фоминске. Инцидент случился вечером 11 мая в доме 93 на улице Погодина. Возгорание удалось локализовать на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

