08 мая, 18:24Происшествия
Крупный пожар в Красноярске полностью потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Возгорание, которое произошло в Красноярске, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Министерство уточнило, что в одной из горящих построек были газовые баллоны и емкости с топливом, произошел хлопок. Никто не пострадал.
По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.
Ранее стало известно, что два частных дома и хозяйственные постройки загорелись в Красноярске. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже она выросла до тысячи.
В тушении возгорания были задействованы более 60 специалистов и 12 единиц техники.
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