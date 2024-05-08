Крупный пожар в Красноярске полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло в Красноярске, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Министерство уточнило, что в одной из горящих построек были газовые баллоны и емкости с топливом, произошел хлопок. Никто не пострадал.

По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.

Ранее стало известно, что два частных дома и хозяйственные постройки загорелись в Красноярске. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже она выросла до тысячи.

В тушении возгорания были задействованы более 60 специалистов и 12 единиц техники.

