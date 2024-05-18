РИА Новости: Большой театр работает штатно после срабатывания извещателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большой театр в Москве работает штатно после срабатывания извещателей. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе театра.

Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что в Большом театре произошло ложное срабатывание извещателей, и здание смогли самостоятельно покинуть около тысячи человек.

В пресс-службе театра указали, что второе действие балета "Раймонда" на Исторической сцене будет продолжено.

В начале апреля стало известно об эвакуации пассажиров на Курском вокзале. Как рассказали в МЖД, на территории вокзала работали правоохранители. Однако ситуация не повлияла на движение поездов, подчеркнули в компании. Спустя время Курский вокзал возобновил работу в прежнем режиме.