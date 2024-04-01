01 апреля, 17:05Транспорт
Пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали
Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"
В Москве эвакуировали пассажиров Курского вокзала, сообщается в телеграм-канале МЖД.
По данным компании, правоохранительные органы проводят работы на территории вокзала. В настоящее время также проводится оповещение пассажиров. Всех вывели с территории вокзала – пассажиры проходят на платформы в обход вокзала через третий тоннель.
В МЖД подчеркнули, что на движение поездов ситуация не повлияла.
26 марта сотрудники и студенты корпуса Финансового университета при правительстве РФ на Ленинградском проспекте в Москве были эвакуированы из-за найденного подозрительного предмета рядом с территорией вуза.
В университете информацию об эвакуации тогда подтвердили и добавили, что периметр оцеплен Росгвардией. Позже студенты смогли продолжить обучение.
В столичном ТЦ "Европолис" объявили эвакуацию