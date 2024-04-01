Пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

В Москве эвакуировали пассажиров Курского вокзала, сообщается в телеграм-канале МЖД.

По данным компании, правоохранительные органы проводят работы на территории вокзала. В настоящее время также проводится оповещение пассажиров. Всех вывели с территории вокзала – пассажиры проходят на платформы в обход вокзала через третий тоннель.

В МЖД подчеркнули, что на движение поездов ситуация не повлияла.

26 марта сотрудники и студенты корпуса Финансового университета при правительстве РФ на Ленинградском проспекте в Москве были эвакуированы из-за найденного подозрительного предмета рядом с территорией вуза.

В университете информацию об эвакуации тогда подтвердили и добавили, что периметр оцеплен Росгвардией. Позже студенты смогли продолжить обучение.