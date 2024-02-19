Режим оповещения жителей о ЧС ввели в Лобне из-за подозрительного предмета в машине

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях ввели в подмосковной Лобне. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем телеграм-канале.

По ее словам, сотрудники силовых структур проводят проверку в центральном микрорайоне. Кротова добавила, что из-за режима пришлось эвакуировать жителей домов № 4, 6, 13 по улице Мирной и дома № 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернули в СОШ № 3 и 5. В дежурной службе администрации можно получить подробную информацию по номеру 8 (495) 577-12-43.

Кротова призвала соблюдать спокойствие, действовать организованно и строго выполнять указания сотрудников внутренних органов.

Эвакуацию, по данным СМИ, проводили из-за автомобиля с бомбой. СВУ якобы нашли в одной из машин, которая припаркована на улице Дружбы. По некоторым данным, владельца транспортного средства задержали.

Ранее учеников школы № 349 Красногвардейского района Санкт-Петербурга эвакуировали после сообщения о том, что учреждение якобы заминировано. На месте работали спецслужбы.

До этого появились сообщения о "минировании" Останкинской телебашни в Москве. Они оказались ложными.

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