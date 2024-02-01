Учеников школы в Санкт-Петербурге эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

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Учеников школы № 349 Красногвардейского района Санкт-Петербурга эвакуировали после сообщения о том, что учреждение якобы заминировано. Об этом пишет пресс-служба муниципалитета в своем телеграм-канале.

"Детей вывели на улицу. На месте работают спецслужбы", – заявили там.

По информации пресс-службы руководства района, сообщение о минировании отрабатывается согласно протоколу безопасности. Детей вернут в классы сразу, как специалисты проверят все помещения.

Там напомнили, что это уже не первое ложное сообщение об угрозе взрыва за последнее время. Однако к отработке каждой из таких "заявок" специалисты подходят с максимальной ответственностью.

Ранее ученик шестого класса принес страйкбольную гранату в школу на Казанской улице в Санкт-Петербурге и вместе со своими друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре. На место взрыва прибыли сотрудники полиции. В ведомстве уточнили, что пострадавших из-за инцидента нет. Однако в МВД намерены провести по данному факту проверку.

До этого, летом 2023 года, экстренные службы проверили сообщение о "минировании" Останкинской телебашни в Москве. Информация об угрозе оказалась ложной – взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были.

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