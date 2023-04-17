Людей эвакуировали из школы на юге Москвы из-за короткого замыкания

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Воспитанников и педагогов школы на юге столицы эвакуировали из-за пожара в электрощитке. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным СМИ, из здания вывели 546 человек, в том числе 511 детей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщил, что эвакуацию провели из-за короткого замыкания в электрощитке в школе № 1158 в Сумском проезде.

По информации экстренных служб, площадь возгорания составляла 2 квадратных метра. Пламя удалось потушить. Воспитанников в ходе эвакуации переместили на школьный стадион. В общей сложности здание покинули более 510 учащихся и 30 сотрудников. Пострадавших в результате происшествия не выявили.

Ранее похожая ситуация произошла в школе № 1252 в столичном районе Сокол, когда из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать более 320 человек. Уточнялось, что никто из них не пострадал.

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