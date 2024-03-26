26 марта, 12:37Происшествия
Людей эвакуировали из корпуса Финансового университета из-за подозрительного предмета
Фото: телеграм-канал "ОПЛ Москва"
Сотрудники и студенты корпуса Финансового университета при правительстве РФ на Ленинградском проспекте в Москве были эвакуированы из-за найденного подозрительного предмета рядом с территорией вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.
В университете информацию об эвакуации подтвердили и добавили, что периметр оцеплен Росгвардией. В данный момент главный вход в здание по адресу Ленинградский проспект, дом 49/2, закрыт.
Ранее в школе в станице Динской Краснодарского края случилось короткое замыкание электроприбора. Из-за этого эвакуировали 1,2 тысячи человек, из которых одна тысяча детей. По информации регионального главка МЧС РФ, пожара не было.
До этого в Томске у ученика средней школы взорвался вейп. В результате администрация школы № 19 провела эвакуацию всех учащихся и сотрудников.
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