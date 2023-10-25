Школу в Томске эвакуировали после взрыва вейпа

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В Томске у ученика пятого класса взорвался вейп, в связи с чем в школе № 19 администрация начала эвакуацию учащихся и сотрудников. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам свидетельницы произошедшего, после громкого хлопка произошло задымление. При этом она также рассказала, что к зданию подъехала скорая.

"Дым вроде был, а пожара не было. Я была в школе, вышла, и был запах гари", – сообщила девушка.

На данный момент занятия в школе уже возобновили.

По информации источника, аккумулятор взорвался, когда вейп находился в рюкзаке у школьника. В результате происшествия никто не пострадал. Теперь прокуратура Томской области проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что воспитанников и педагогов школы № 1158 в Сумском проезде на юге столицы эвакуировали из-за пожара в электрощитке. По информации экстренных служб, площадь возгорания составляла 2 квадратных метра. Пламя удалось потушить. В общей сложности здание покинули более 510 учащихся и 30 сотрудников. Пострадавших в результате происшествия не выявили.

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