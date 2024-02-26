Почти 1,2 тыс человек эвакуировали из школы на Кубани из-за замыкания электроприбора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В школе в станице Динской Краснодарского края произошло короткое замыкание электроприбора. В результате были эвакуированы 1,2 тысячи человек, из которых 1 тысячи детей, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение по адресу станица Динская, улица Тельмана. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения", – уточнило ведомство.

В октябре прошлого года в Томске у ученика пятого класса взорвался вейп, в связи с чем в школе № 19 администрация начала эвакуацию учащихся и сотрудников. По словам свидетельницы произошедшего, после громкого хлопка произошло задымление. При этом она также рассказала, что к зданию подъехала скорая.

Ранее сообщалось, что воспитанников и педагогов школы № 1158 в Сумском проезде на юге столицы эвакуировали из-за пожара в электрощитке. По информации экстренных служб, площадь возгорания составляла 2 квадратных метра. Пламя удалось потушить. В общей сложности здание покинули более 510 учащихся и 30 сотрудников. Пострадавших в результате происшествия не выявили.



Короткое замыкание произошло в одной из школ Красноярска