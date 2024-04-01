Посетителей эвакуировали из нескольких фитнес-клубов в Москве – ТАСС

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Посетителей эвакуировали из нескольких фитнес-клубов в Москве после сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника СМИ, анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в фитнес-клубы по адресам улица Маломосковская, дом 14, улица Мосфильмовская, дом 1, корпус 7. Аналогичная ситуация наблюдается еще в нескольких фитнес-клубах в центре города.

"На месте работают специалисты, проводится проверка помещений и прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", – заявил представитель оперативных служб.

Ранее эвакуация пассажиров произошла на Курском вокзале в Москве. По данным МЖД, на территории вокзала работали представители правоохранительных органов. В компании подчеркнули, что ситуация не оказала влияние на движение поездов. Позже Курский вокзал возобновил работу в штатном режиме.