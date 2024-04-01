Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Курский вокзал возобновил работу в штатном режиме после эвакуации людей. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Перевозчик уточнил, что ограничения были сняты в 17:30.

"Ранее на время работы правоохранительных органов проход на платформы осуществлялся через 3-й тоннель. На движении поездов ситуация не отразилась", – говорится в сообщении.

1 апреля правоохранители организовали работы на территории вокзала, в связи с чем была проведена эвакуация людей. На тот момент проводилось оповещение пассажиров.

Всех вывели с территории вокзала. Пассажиры проходили на платформы в обход через третий тоннель.