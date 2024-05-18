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18 мая, 22:44

Политика

Бастрыкин поручил дать оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочному предъявлению обвинения Государственным бюро расследований (ГБР) Украины главе ФСБ РФ Александру Бортникову, директору Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 высокопоставленным офицерам России. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

В публикации указано, что ведомство в рамках расследования уголовного дела установит должностных лиц, которые приняли незаконные решения о привлечении россиян к ответственности.

ГБР заочно предъявило обвинение Золотову и 20 сотрудникам ФСБ РФ по делу о "евромайдане" в октябре 2023 года. По информации следствия, руководители СБУ по заданию ФСБ РФ распространяли материалы, которые разжигали вражду по национального и религиозному признаку.

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