Директору Росгвардии Золотову заочно предъявили обвинения на Украине

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения директору Росгвардии Виктору Золотову и ряду сотрудников ФСБ РФ по делу о "евромайдане". Об этом сообщается в телеграм-канале украинского ведомства.

"Работники ГБР предъявили обвинение в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен (президента Украины в 2010–2014 годах Виктора. – Прим. ред.) Януковича, 20 сотрудникам ФСБ РФ, а также Золотову", – говорится в сообщении.

По данным следствия, руководящий состав СБУ по заданию ФСБ РФ распространял материалы, разжигающие национальную и религиозную вражду. Сотрудники ФСБ, находясь с 13 по 15 декабря 2013 года на территории Украины, распространяли материалы, которые должны были вызвать негативное отношение к участникам "евромайдана", считают в ГБР.

По версии украинских СМИ, говоря о руководстве СБУ, ГБР имеет в виду Александра Якименко, который занимал пост главы службы с января 2013 года по февраль 2014 года.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение главе "Ростеха" Сергею Чемезову. Гендиректора российской корпорации "Ростех" обвинили якобы в финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.

