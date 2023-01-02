СБУ предъявила обвинение главе Банка России Набиуллиной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Украинская служба безопасности предъявила обвинение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале СБУ.

"Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины", – отмечается в сообщении.

СБУ заявляет, что глава ЦБ участвовала в финансировании российских военных и оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что с начала этого года на присоединенных к РФ территориях единственной валютой в обращении стал рубль.

Ранее СБУ Украины возбудила уголовное дело против министра транспорта России Виталия Савельева. По словам представителей украинской спецслужбы, глава Минтранса РФ способствовал перемещению военной техники России в Крым.

Следователи подозревают Савельева по двум статьям УК Украины: "Пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" и "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Также украинская разведка объявила в розыск многих российских чиновников: зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра обороны РФ Сергея Шойгу и многих других.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!