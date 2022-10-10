Захарова заявила, что методы СБУ напоминают ИГИЛ и Аль-Каиду

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Методы Службы безопасности Украины напоминают ИГИЛ и Аль-Каиду (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в этом нет ничего удивительного, так как первоначальные причины появления этих структур одинаковы.

"Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками (заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. – Прим. ред.) Виктории Нуланд", – подчеркнула Захарова.

Ранее СБУ объявила в розыск Захарову. По данным министерства внутренних дел Украины, официальный представитель министерства иностранных дел России скрывается от досудебного расследования с 14 марта 2022 года. Ее обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".



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