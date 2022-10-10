СБУ объявила в розыск Валентину Матвиенко и Сергея Шойгу

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

СБУ объявила в розыск представителя сенатора Валентину Матвиенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

Кроме того, выпущены ориентировки на директора ФСБ Александра Бортникова, директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева и официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Также в розыск на Украине объявили директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Конашенкову, в частности, инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). На сайте МВД страны он обозначен как скрывающийся от досудебного расследования.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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