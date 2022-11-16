Украина объявила в розыск Рамзана Кадырова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных украинской спецслужбы.

Согласно документу, Кадырова хотят привлечь по двум статьям, в том числе за ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий. За такое по украинскому УК предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее СБУ Украины возбудила уголовное дело против министра транспорта России Виталия Савельева. По словам представителей украинской спецслужбы, глава Минтранса РФ способствовал перемещению военной техники России в Крым.

Следователи подозревают Савельева по двум статьям УК Украины: "Пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" и "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Также украинская разведка объявила в розыск многих российских чиновников: зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра обороны РФ Сергея Шойгу и многих других.

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

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