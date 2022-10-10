Помощник Медведева прокомментировал объявление зампреда Совбеза в розыск на Украине

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Киев объявил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в розыск для консультации. Об этом заявил его помощник Олег Осипов.

По его словам, причина такого решения понятна.

"Им понадобилась консультация о трепанации черепа", – приводит слова Осипова РИА Новости.

После призыва президента Украины Владимира Зеленского к превентивным ударам по России Медведев заявил, что украинскому лидеру нужно сделать "превентивную трепанацию черепа". Тогда он отметил, что это необходимо, пока Зеленский "не натворил еще больших бед для своего народа".

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск Медведева. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Зампредседателя Совбеза РФ разыскивают "органы досудебного следствия".

Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователям предстоит установить конкретных должностных лиц Службы безопасности Украины, которые приняли "незаконные решения". По данным СК, соответствующие решения СБУ приняла по надуманным основаниям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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