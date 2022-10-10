Бастрыкин поручил возбудить дело после объявления Медведева в розыск на Украине

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после объявления в розыск на Украине зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает RT.

В рамках дела следователи установят конкретных должностных лиц Службы безопасности Украины, которые приняли "незаконные решения".

По данным СК, соответствующие решения СБУ приняла по надуманным основаниям. Такие действия противоречат закону, отметили в комитете.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Зампредседателя Совбеза РФ разыскивают "органы досудебного следствия".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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