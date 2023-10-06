Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в распространении ложной информации о коррупции в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины", – высказался он.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев ничего не крал у западных партнеров. Однако затем он добавил, что люди и случаи бывают разные.

Также глава Украины обвинил экс-лидера Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской пропаганде из-за его слов о невозможности вступления "глубоко коррумпированного Киева в ЕС".

При этом ранее сам Зеленский сообщил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбуждено 112 уголовных дел, 33 из которых – коррупционные. Украинский лидер поручил уволить их и назначить военнослужащих, побывавших в зоне вооруженного конфликта. Цинизм и взяточничество он сравнил с государственной изменой.

В свою очередь, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что Украина не может справиться с потерями и ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

Позднее в СМИ распространился секретный документ властей США, в котором отдельное внимание уделялось вопросу борьбы с коррупцией на Украине. В тексте говорилось, что Запад может прекратить поддерживать Киев, если Украина не начнет как можно скорее решать эту проблему.



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