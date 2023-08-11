Зеленский поручил уволить всех украинских областных военкомов

Фото: ТАСС/Clodagh Kilcoyne

Владимир Зеленский на фоне коррупционных скандалов распорядился уволить всех областных военкомов Украины. Об этом президент страны сообщил в своем телеграм-канале.

"Увольняем всех областных военкомов. <...> Цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена", – сказал он, отметив, что сейчас на Украине в отношении сотрудников военкоматов возбуждено 112 уголовных дел, 33 из которых – коррупционные.

Украинский лидер поручил назначить на их места военнослужащих, побывавших в зоне конфликта с РФ. По его мнению, работать военкомами должны люди, которые утратили здоровье в результате участия в боевых действиях.

Ранее замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что в стране растет число граждан, уклоняющихся от мобилизации. Он назвал эту тенденцию "препятствованием действиям Вооруженных сил" Украины.

