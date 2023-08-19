Республиканцы требуют контроля за финансированием Украины во избежание коррупции

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Представители республиканской партии в конгрессе США, выступающие против финансовой поддержки Украины, могут попросить создать контролирующий орган, который будет следить за финансированием Киева. Главной целью органа станет предотвращение коррупции. Об этом сообщает издание Politico.

"Республиканцы могут также потребовать создать контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины с целью предотвращения коррупции", – приводит издание слова источников.

При этом даже те республиканцы, которые выступают за поддержку Украины, не согласны с запросом Байдена о новой помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов. Они уверенны, что Вашингтон бросает деньги на конфликт, который может длиться годами.

На прошлой неделе член палаты представителей Уоррен Дэвидсон сообщил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме шепотом рассказал об успехах своей страны. Он заявил, что первым сократил государственный долг США на 1 триллион 700 миллиардов долларов. Однако на самом деле с момента вступления Байдена в должность президента госдолг вырос почти на пять триллионов долларов.