Байден заявил, что Китай является бомбой замедленного действия

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Американский лидер Джо Байден выразил мнение, что КНР является бомбой замедленного действия во многих смыслах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на CNBC TV18.

В ходе встречи на тему сбора средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году он заявил, что у него нет планов навредить Пекину. По словам Байдена, он продолжает наблюдать за ситуацией, однако от Китая следует ожидать "плохих поступков".

"Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи. Китай – это бомба замедленного действия во многих смыслах. Я не хочу навредить Китаю, но я наблюдаю", – поделился президент США.

При этом, продолжил Байден, китайская сторона сейчас находится в беде. Он считает, что республика замедлила свой экономический рост, а количество людей пенсионного возраста превышает число трудоспособных граждан. Вместе с этим американский президент отметил, что в КНР наблюдается самый высокий уровень безработицы.

Ранее Байден подписал документ, который начнет ограничивать инвестиции США в технологическую отрасль Китая, в том числе в разработку полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Теперь американские предприниматели обязуются сообщать властям о подобных капиталовложениях, и некоторые из них будут запрещены.