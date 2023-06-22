22 июня, 21:40Политика
Байден заявил, что его реплика о Си Цзиньпине не помешает нормализации отношений США и КНР
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Джо Байден выразил мнение, что его комментарий в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он называет последнего "диктатором", не подрывают попытки нормализовать американо-китайские отношения. Об этом сообщает ТАСС.
"Ответ на этот вопрос – нет. Я рассчитываю встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это высказывание о нем имело какие-либо реальные последствия", – ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Байден высказался об инциденте с китайским аэростатом и заявил, что Си не владел полной информацией о произошедшем. Он отметил, что китайский лидер расстроился, поскольку для диктаторов это большой позор.
В ответ посольство КНР в Вашингтоне выпустило заявление, в котором призвала США "немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства". В противном случае Пекин пригрозил Вашингтону последствиями.
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