Байден заявил, что его реплика о Си Цзиньпине не помешает нормализации отношений США и КНР

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Президент США Джо Байден выразил мнение, что его комментарий в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он называет последнего "диктатором", не подрывают попытки нормализовать американо-китайские отношения. Об этом сообщает ТАСС.

"Ответ на этот вопрос – нет. Я рассчитываю встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это высказывание о нем имело какие-либо реальные последствия", – ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Байден высказался об инциденте с китайским аэростатом и заявил, что Си не владел полной информацией о произошедшем. Он отметил, что китайский лидер расстроился, поскольку для диктаторов это большой позор.

В ответ посольство КНР в Вашингтоне выпустило заявление, в котором призвала США "немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства". В противном случае Пекин пригрозил Вашингтону последствиями.

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