Китай выразил протест после заявления Байдена о Си Цзиньпине

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В Китае назвали абсурдными и провокационными высказывания президента США Джо Байдена о главе КНР Си Цзиньпине. С заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Ранее американский лидер заявил, что председатель КНР не владел всей информацией о происшествии с воздушным шаром и из-за этого очень расстроился, поскольку это большой конфуз для диктаторов. Об этом он сказал почти сразу после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен покинул Китай, куда приезжал с дипломатическим визитом.

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", – передает РИА Новости слова Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест.

Ранее Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути.

Однако глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США отметил, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. По его словам, это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества.

До этого дипломат также говорил о том, что США необходимо переосмыслить свою политику в отношении Китая. По его словам, Штаты должны перестать поддерживать и попустительствовать сепаратистским силам независимости Тайваня.

4 февраля военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. В свою очередь, в МИД КНР выразили недовольство.



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