10:56Политика
Китай выразил протест после заявления Байдена о Си Цзиньпине
Фото: AP Photo/Alex Brandon
В Китае назвали абсурдными и провокационными высказывания президента США Джо Байдена о главе КНР Си Цзиньпине. С заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Ранее американский лидер заявил, что председатель КНР не владел всей информацией о происшествии с воздушным шаром и из-за этого очень расстроился, поскольку это большой конфуз для диктаторов. Об этом он сказал почти сразу после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен покинул Китай, куда приезжал с дипломатическим визитом.
"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", – передает РИА Новости слова Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест.
Ранее Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути.
Однако глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США отметил, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. По его словам, это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества.
До этого дипломат также говорил о том, что США необходимо переосмыслить свою политику в отношении Китая. По его словам, Штаты должны перестать поддерживать и попустительствовать сепаратистским силам независимости Тайваня.
4 февраля военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. В свою очередь, в МИД КНР выразили недовольство.
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