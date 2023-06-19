В Госдепе сообщили, что Блинкен и глава МИД Китая провели конструктивные переговоры

Фото: Pool Photo via AP/ТАСС/Leah Millis

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи Блинкен заявил о важности дипломатии и поддержания открытыми каналов связи между странами по всему спектру вопросов. Цинь Ган также выразил важность содействия обменами мнениями между США и КНР.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировалось провести в феврале. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

При этом в МИД КНР отметили, что отношения Китая и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. Цинь Ган заявил, что подобное не отвечает коренным интересам народов двух стран и не отвечает чаяниям международного сообщества.