В МИД КНР сообщили, что отношения Китая и США достигли самого низкого уровня

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Отношения Китая и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества", – цитирует Цинь Гана РИА Новости.

При этом Ган отметил, что Китай привержен построению предсказуемых, стабильных, конструктивных отношений с США. Блинкен, по информации издания, указал на важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всем вопросам.

Ранее Ган сказал, что США необходимо переосмыслить свою политику в отношении Китая. По его словам, Штаты должны перестать поддерживать и попустительствовать сепаратистским силам независимости Тайваня.

До этого Минобороны КНР заявило, что правительство США должно прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем. В Минобороны КНР подчеркнули, что возражают против нарушения США принципа "одного Китая" и выступают против любых их контактов с Демократической прогрессивной партией, которая правит на острове.