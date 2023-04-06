В Минобороны КНР призвали США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

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Минобороны КНР заявило, что правительство США должно прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами", – заявили в оборонном ведомстве Китая.

В Минобороны КНР также подчеркнули, что возражают против нарушения США принципа "одного Китая" и выступают против любых их контактов с Демократической прогрессивной партией, которая правит на острове.

Кроме того, в оборонном ведомстве уведомили, что армия Китая будет находиться в высокой степени боевой готовности для защиты суверенитета и стабильности в тайваньском проливе.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 5 апреля посетила США проездом на пути в Латинскую Америку, и провела переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. На переговорах, в частности, была затронута тема продолжения продажи вооружений США Тайваню.

Ранее сообщалось, что генерал ВВС США Майк Минихан отправил подчиненным служебную записку, в которой призвал готовиться к войне с Китаем. По мнению генерала, Китай попытается установить контроль над Тайванем, воспользовавшись президентскими выборами в США в 2024 году.

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