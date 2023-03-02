В МИД Китая призвали США остановить продажу оружия Тайваню

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Пекин призывает Вашингтон прекратить продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Китай будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты безопасности своего государства, подчеркнула она. В министерстве иностранных дел отметили, что продажа Тайваню оружия наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, а также суверенитету Китая.

По словам Мао Нин, действия американской стороны могут стать причиной ухудшения стабильности в Тайваньском проливе. Дипломат заявила, что КНР решительно против всего этого.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сценарий, похожий на украинский, может повториться в Азии в виде противостояния между Китаем и Тайванем. По его мнению, Пекин продолжает наращивать боевую мощь и пытается взять под контроль Южно-Китайское море. Он считает, что Китай постоянно угрожает Тайваню.

До этого генерал США Майк Минихан призвал готовиться к войне с КНР в 2025 году. Китай решит установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в США в 2024 году, заявил он.

Ситуация вокруг Тайваня обострились после того, как 2 августа на остров с официальным визитом прилетела американская делегация во главе с на тот момент спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В Пекине неоднократно подчеркивали, что страна считает остров своей территорией, поэтому расценивает эту поездку как политическую провокацию.

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