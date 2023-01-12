В Пентагоне выразили сомнения, что Китай вторгнется на Тайвань

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США отмечают движение военных судов Китая вокруг Тайваня, но не считают вторжение на остров неизбежным. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму", – приводит его слова РИА Новости.

Ллойд выразил сомнение в том, что активность судов КНР около Тайваня означает возможность вторжения. При этом он призвал Китай держать линии связи открытыми "во избежание просчетов" и назвал американо-китайский диалог невероятно важным.

В августе прошлого года Тайвань с визитом посетила американская делегация во главе со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

После этого отношения между США и Китаем обострились. КНР считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

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