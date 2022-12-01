США готовы предоставить Тайваню военную помощь в размере 10 млрд долларов – СМИ

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Американские законодатели готовы выделить Тайваню военную помощь в размере 10 миллиардов долларов в связи с растущими угрозами со стороны Китая. Об этом cо ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что данная помощь рассчитана на пять лет. Это позволит Госдепу до 2027 года предоставлять Тайбэю до двух миллиардов долларов в год в виде безвозмездной помощи.

В сентябре комитет сената американского конгресса по иностранным делам одобрил инициативу по наращиванию военной помощи Тайваню. Как сообщал республиканец Джим Риш, речь идет о выделении 4,5 миллиарда долларов в течении четырех лет, а также о присвоении статуса основного союзника вне НАТО.

В августе Тайвань с визитом посетила американская делегация во главе со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

После этого отношения между США и Китаем обострились. КНР считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

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