Маск предложил превратить Тайвань в специальную административную зону КНР

Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke

Тайвань по аналогии с Гонконгом необходимо превратить в специальную административную зону Китая, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

"Я бы порекомендовал <...> придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, всех не осчастливит. Как мне кажется, вполне вероятно, что они смогут заключить соглашение с еще более мягкими условиями, чем в случае Гонконга", – сообщил он в интервью изданию Financial Times.

Он также назвал неизбежным конфликт за Тайвань, который, по его мнению, будет дорого стоить миру. Так, потери мировой экономики могут составить порядка 30% ее ВВП.

Ранее комитет Сената американского конгресса по иностранным делам одобрил инициативу по наращиванию военной помощи Тайваню. Он уточнил, что законопроект предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов и присвоение статуса основного союзника вне НАТО.



Конфликт Китая и Тайваня может выйти на новый уровень

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!