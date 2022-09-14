Комитет Cената США одобрил выделение Тайваню военной помощи на 4,5 млрд долларов

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Комитет Сената американского конгресса по иностранным делам одобрил инициативу по наращиванию военной помощи Тайваню. Об этом по итогам голосования сообщил старший республиканец комитета Джим Риш.

Он уточнил, что законопроект предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов и присвоение статуса основного союзника вне НАТО, передает РИА Новости.

По словам Риша, данный документ ускорит военную реформу Тайбэя и расширит обучение тайваньских военных. После утверждения профильным комитетом законопроект переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты Конгресса США.

В начале сентября американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, сообщило, что Госдеп одобрил продажу вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Также была одобрена возможная сделка на 655,4 миллиона долларов по продлению контракта по радиолокационным станциям.

После этого официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай примет необходимые ответные меры, поскольку продажа США оружия Тайваню и военные контакты с этим регионом могут привести к еще большему ущербу для отношений Вашингтона и Пекина, а также обострить обстановку в Тайваньском проливе.

Отношения между США и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

